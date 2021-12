Congresso Brasileiro de Turismo Religioso já está com as inscrições abertas

A programação do Congresso Brasileiro de Turismo Religioso, que acontece entre os dias 9 e 12 de maio, em Salvador, foi apresentada na quinta-feira (25) para as lideranças do trade turístico, autoridades e imprensa. Os interessados em participar do congresso já podem efetuar as inscrições no site do evento . A expectativa é reunir cerca de 500 pessoas no Fiesta Convention Center. O evento é uma iniciativa da Arquidiocese de Salvador, com o apoio da Secretaria do Turismo do Estado (SETUR).

De acordo com estimativa da Igreja Católica, a Bahia movimenta cerca de cinco milhões de pessoas com o turismo religioso, o que incrementa a procura por hospedagem, alimentação e artesanato. O Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, destacou a importância da qualidade no atendimento ao visitante: “Existem diferenças entre o turista e o peregrino. Mas o fato é que o peregrino também precisa de hospedagem, restaurante e demonstra interesse em comprar lembranças”.

O secretário do Turismo, José Alves, também falou sobre a importância do turismo religioso: “O turismo movido pela fé também leva o visitante a conhecer outros atrativos, beneficiando o entorno do destino principal. Por esta razão, a SETUR atua em vertentes como a de capacitação profissional, a fim de contribuir para a excelência dos serviços neste segmento”.

adblock ativo