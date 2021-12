Confirmado o time de chefs que participará do 12º Festival Tempero no Forte

Um time de primeira de chefs baianos e de outros Estados brasileiros está confirmado para o 12º Festival Tempero no Forte. O evento gastronônico, que acontece na Praia do Forte e em outras localidades do Litoral Norte, de 30/11 a 10/12, irá promover um intercâmbio de cores e sabores, comandado pelas mãos de ilustres mestres-cucas, como Isaías Neries, Aglay Piovesan e Ana Robéria. No festival, que tem a curadoria da chef Tereza Paim, turistas, visitantes e comunidade estarão conectados com os temperos e aromas de inúmeras criações à mesa.

Veterano participante do Festival Tempero no Forte, o chef Isaías Neries, do Parador Lumiar, na Serra Fluminense, desta vez estará no Vila Gourmet, do Sobrado da Vila, apresentando uma entrada à base de mix de folhas ao molho de mostarda em grãos e ainda o filé mignon em carvão com frutas tropicais e molho de umbu. Outra veterana do evento, a chef Morena Leite – que já participou de todas as edições anteriores –, fará a aula de abertura da Cozinha Show, no dia 30, apresentando seu ceviche de frutas.

Já os estreantes do Tempero no Forte são a chef Aglay Piovesan, que estará na Risoteria apresentando o risoto de camarão ao perfume Thai; o paulista Claudio Teodoro, chef excecutivo do Capim Santo, em São Paulo, que ficará no restaurante da Pousada Porto da Lua; o paraense Ofir Oliveira, de Belém, falando na Cozinha Show sobre frutas da Amazônia; e João Belezia, paulista dono do buffet que leva seu nome, que criou para o Terra Brasil o camarão com farofa de coco, vinagrete de feijão andu e maracujá. Ainda participam pela primeira vez, Victor Dimitrow e Bárbara Camargo, do Peti Restaurante, em São Paulo, e o chef confeiteiro do Tivoli, responsáveis pelo Jantar a seis mãos do Tivoli Eco Resort Praia do Forte, no restaurante À Sombra do Coqueiral.

Chefs baianos

Da capital baiana, participam Ana Robéria, do Bella Gourmet Bistrot, que assina o camarão tropical com purê de manga e arroz de coco para o restaurante da Pousada Casa do Forte; a consultora gastronômica e dona de uma fábrica de massas artesanais, Chuca Cardoso, que assumirá a cozinha do restaurante do Hotel Via dos Corais, com o filé com molho de frutas tropicais, mil folhas de batatas e gruyère; Vini Figueira, da Cantina du Vini e KoPhai, com o peixe branco grelhado com molho de uvas, mousseline de mandioquinha e farofa de caju, para o Mediterraneus; e a cozinheira Donana, que tem unidades do restaurante em Salvador, Vilas do Atlântico e uma na Praia do Forte.

