Concurso intermunicipal de fanfarras movimenta Mata de São João

A 22ª edição do Concurso Intermunicipal de Bandas e Fanfarras de Mata de São João (CIFAMAT), realizado nesse domingo (14), movimentou o município. Participaram bandas marciais e fanfarras de Salvador, Camaçari, Pojuca, Simões Filho, Santo Amaro e Alagoinhas, entre outras cidades. O evento contou com mais de 23 bandas, com destaque para a Nova Geração, banda marcial local.

As bandas disputaram as categorias Fanfarra Sênior; Fanfarra Mista com Evolução, Banda Marcial até Bombardino; Banda Marcial Acesso; Banda Marcial Sênior; e Banda Marcial Show. Além da premiação das bandas e fanfarras vencedoras, que levaram troféus, foram premiados os melhores em baliza, balizador, pelotão cívico, cartel, mor, regente e coreográfico.

As fanfarras que participaram foram: Fanesc, Famucf, Fanceeb (Fanfarra Sênior), Fanjucma, Bamar, Famsib, Cultural (Fanfarra mista com evolução), Fanjeff, Banema, Fanalcb, Bmfc (Fanfarra Marcial até Bombardino), Cobrac, Fanjuca, Masp, Famcomn (Banda Marcial Acesso), Contemporânea, Impacto, Integração, Tradicional (Banda Marcial Show) e Dragões, Faeibi (Banda Marcial Sênior).

