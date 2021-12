Concurso ilegal de canto de pássaros termina em 43 detidos e 192 aves resgatadas

Quarenta e três pessoas foram apreendidas e 192 aves foram resgatadas neste domingo, 3, na cidade de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador. O flagrante ocorreu durante a realização de um concurso de canto de pássaros irregular.

A Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) recebeu uma denúncia sobre o torneio irregular, no bairro Urbis 1. Com as informações, as guarnições foram até o local onde confirmaram a realização do evento.

"Algum deles possuíam autorização para ter os animais, mas não tinham permissão do Ibama para participar daquele tipo de evento. Então, todos acabaram conduzidos" explicou o comandante da unidade, major Amílton Teixeira.

Todo o grupo foi conduzido para a 20ª Delegacia Territorial (DT/Candeias) para depoimento. E, por ser um crime de menor potencial ofensivo, assinaram um termo circunstanciado e foram liberados.

adblock ativo