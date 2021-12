Concurso do Melhor Pão Francês agita Região Metropolitana

Donos de panificadoras de micro e pequeno porte interessados em participar do Concurso do Melhor Pão Francês de Salvador e Região Metropolitana têm até o dia 11 de agosto para se inscrever, gratuitamente, por meio do site https://bit.ly/concursodopao . Poderão participar as 80 primeiras panificadoras inscritas, localizadas na capital baiana e na Região Metropolitana que possuam fabricação própria de pão francês. Na inscrição, os empresários precisam indicar o padeiro responsável pela produção. A iniciativa é promovida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).

De acordo com os organizadores, o objetivo do concurso é estimular a melhoria da qualidade do produto e, consequentemente, valorizar e divulgar a imagem das panificadoras participantes. A premiação contempla tanto o empresário, quanto o padeiro. “Queremos estimular a melhoria da qualidade e fomentar o consumo do pão francês. A ideia é que as padarias busquem aprimorar seus produtos para ofertar pães de melhor qualidade e, assim, buscar o aumento do consumo do pão”, explica o gestor do Projeto de Indústria de Alimentos do SEBRAE, Neorley Carvalho. Ele destaca que o segmento gera cerca de 2,5 milhões de empregos diretos e indiretos, além de unir indústria, varejo e serviço em um só estabelecimento.

O concurso prevê a coleta de amostras do produto, a serem avaliadas por especialistas com base em critérios adotados na Norma Brasileira (ABNT NBR 16170), que indica as diretrizes para a avaliação de qualidade e classificação do pão francês. Entre as características avaliadas estão cor, sabor, aroma, textura, aparência e crocância.

Premiação – No período de 12 a 30 de agosto, haverá a avaliação técnica dos produtos e em 16 de outubro, Dia Mundial do Pão, está prevista a premiação. Para o panificador que ficar em 1° lugar, receberá dez sacas de farinha de trigo de 50 Kg e três caixas de melhorador Adipan. Já o 2° colocado ganhará seis sacas de farinha de trigo de 50 Kg e uma caixa de melhorador Adipan. O 3° lugar terá três sacas de farinha de trigo de 50 Kg e uma caixa de melhorador Adipan. O padeiro, por sua vez, será premiado com um notebook (1º lugar), um celular (2º lugar) e um tablet (3º lugar).

