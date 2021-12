Concurso de caretas e marchinhas marca Carnaval de Praia do Forte

Um Carnaval mais tradicional, marcado pelas marchinhas e fantasias, é o que o folião poderá ter em Praia do Forte, a partir desta quinta-feira, 28. Na programação da folia, que prossegue até terça, 5, constam bandinhas locais, concurso de caretas e bloquinhos temáticos.

No coreto da vila haverá, também, atrações diárias, com shows de Beach Balada, Byrne Show, Axé Retrô e Rede Sonora, entre outros. Além disso, um mix de serviços para atender a todas as idades e públicos será oferecido pelo setor hoteleiro.

A quem goste de apreciar a festa de “camarote”. Para este público, a Pousada Sobrado da Vila, situada em um ponto estratégico onde ocorre todo o agito, é um local estratégico. Já quem prefere não se hospedar mais afastado da folia, uma opção é o Hotel Via dos Corais.

De acordo com os sócios-proprietários dos estabelecimentos e integrantes da Turisforte, Rosa Brandão e Firmo Azevedo, o hotel e pousada já estão preparados para receber a demanda, que, segundo eles, deve acompanhar o ritmo dos anos anteriores e apresentar crescimento.

