Comunidades plantam mudas no Anel Florestal para celebrar o Meio Ambiente

Um plantio simbólico de árvores no Anel Florestal que circunda o Polo Industrial de Camaçari será realizado nesta sexta-feira (8), por estudantes, professores, voluntários das empresas e lideranças comunitárias dos municípios de Camaçari e Dias D’Ávila. A iniciativa integra a programação do Comitê de Fomento de Camaçari (COFIC) e Instituto Fábrica de Florestas (IFF), com o objetivo de conscientizar a comunidade sobre a importância de proteger essa área criada para proteger o espaço urbanizado das impurezas causadas pelas indústrias. A ação, que conta com o patrocínio da empresa Deten Química e a parceria das secretarias de Educação de Camaçari e Dias D'Ávila, é comemorativa à Semana do Meio Ambiente, integra também a agenda dos 40 Anos do Polo de Camaçari.

No município de Camaçari, o plantio ocorrerá a partir das 9:30 horas, na Avenida Vereador Dilson Magalhães (atrás do Morro da Manteiga) e, em Dias D'Ávila, a partir das 10h30 horas, no final da Avenida Imbassay, cruzamento com a Rua Acaiaca. Em cada área, serão plantadas cerca de 500 mudas de árvores nativas diversas.

Responsável pela coordenação do plantio, a engenheira florestal do IFF, Laís Caetano, fala sobre a importância da iniciativa. “Somos parte do meio ambiente, dele tiramos os recursos para viver e precisamos entender o que devemos fazer para garantir nossa sobrevivência. O plantio é uma das ferramentas que utilizamos para conscientizar as pessoas sobre a necessidade da conservação dos recursos ambientais”.

A programação da Semana do Meio Ambiente, iniciada em 24 de maio, inclui a visita a duas creches em Camaçari (Parque Florestal, no bairro Florestal, e Amparo, no Gravatá), onde o IFF vai desenvolver atividades lúdicas abordando o tema da sustentabilidade e da conservação florestal. Além disso, o instituto programou a visita de estudantes à sua sede, no Eco Parque Sauípe (reserva em Mata de São João) para participar do Programa de Educação Ambiental, quando serão doadas mudas para arborização das escolas.

Mantido pela Braskem, Cetrel e COFIC, a assessoria do Instituto Fábrica de Florestas informa que foram produzidos, no ano passado, mais de 55 mil mudas e, através do Programa de Educação Ambiental, foram sensibilizadas 22.883 pessoas. Para este ano, a meta é produzir 20 mil mudas, realizar o plantio de cerca de 28 mil mudas e sensibilizar para a questão do meio ambiente cerca de sete mil pessoas.

