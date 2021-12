Comunidade de Malhadas ganha praça requalificada

A população de Malhadas, em Mata de São João, recebeu a Praça Egnaldo Rodrigues dos Santos requalificada, com iluminação de LED, quiosques, bancos e parque infantil. Outra novidade da área de lazer é o acesso gratuito à internet via Wi-Fi, bem como a tirolesa, a escorrega e a casinha infantil. “Nosso trabalho não pode parar. Estamos driblando a crise. Nosso objetivo é levar melhorias para a nossa cidade, visando qualidade de vida de cada morador”, defendeu o prefeito Marcelo Oliveira. Durante a inauguração do equipamento, o gestor assinou a ordem de serviço para a pavimentação em paralelo intertravado da Rua da Jaqueira, conhecida como Rua de Dona Lindalva.

