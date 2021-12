Comunidade de Dias d’Ávila recebe simulado de emergência

O Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (COFIC) realiza nesta terça-feira (21), um exercício simulado de emergência na comunidade de Jardim Alvorada, em Dias D´Ávila. O treinamento faz parte do Plano de Emergência para a Comunidade (PEC) do Polo de Camaçari e visa preparar os moradores para uma eventual necessidade emergencial, incluindo o deslocamento de pessoas de uma suposta área de risco para um ponto seguro. Cerca de 500 pessoas deverão ser mobilizadas durante a ação, que envolverá a Escola Santos Titara e a Creche Deus Menino.

O especialista em Segurança e consultor do COFIC para o PEC, Paulo Ribeiro, o treinamento vem sendo preparado há alguns meses, envolvendo reuniões e prévias que contaram com a participação da Defesa Civil do município, Polícia Militar, órgão de trânsito e secretarias municipais. Segundo ele, o envolvimento da comunidade escolar foi previamente pensado para a disseminação das informações relacionadas à segurança. "Ao envolvermos os estudantes, estamos provocando o aumento do número de multiplicadores nas ações previstas no PEC, uma vez que crianças e jovens têm maior capacidade de influenciar suas famílias", explica.

