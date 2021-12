Comitiva de Lauro de Freitas visita equipamentos de Mata de São João

Uma comitiva de Lauro de Freitas, formada por 200 pessoas, entre lideranças comunitárias, representantes de associações e ONGs, formadores de opinião e cidadãos comuns, visitaram equipamentos da Saúde e da Educação de Mata de São João, na quinta-feira (8). Recebido pelo prefeito Marcelo Oliveira, o grupo liderado pelo empresário Teobaldo Costa, teve como objetivo conhecer de perto os avanços administrativos e as transformações sociais da cidade, de acordo com o gestor municipal.

“Quero repartir este orgulho com cada um dos matenses que realmente nos ajudaram, trabalharam juntos, fizeram, apoiaram e se empenharam para que Mata de São João se tornasse essa referência em termos de administração séria, competente, honesta e que, hoje, está dando exemplo para a Bahia e para o Brasil”, disse o prefeito

Na área da Saúde, os visitantes conheceram a Policlínica de Mata de São João; o Centro de Parto Natural; e o Hospital Municipal Doutor Eurico Goulart de Freitas, bem como a nova sede do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Já no setor da Educação, as atenções foram voltadas para as unidades escolares e alguns projetos que vêm transformando a vida de milhares de pessoas, a exemplo do Conservatório de Música, que nasceu há dois anos e, atualmente, integra mais de quatro mil estudantes, com a oferta de diversas atividades artísticas ligadas à música, ao teatro e à dança, dentre outras manifestações.

A visita teve encerramento no auditório da Escola Municipal Célia Goulart, onde um vídeo institucional foi reproduzido e alunos da Filarmônica do Conservatório se apresentaram.

