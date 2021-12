Comitê de Cidadania da Ford de Camaçari promove o Natal de 820 crianças

Os Comitês de Cidadania da Ford de Camaçari e de unidades da companhia em outros Estados organizaram o Natal para cerca de 2.500 crianças de 13 instituições. Somente no município baiano, a campanha “Adote uma Criança” contempla 820 crianças e jovens de diversas entidades: Escola Creche Nossa Senhora do Amparo, Aldeias Infantis SOS Brasil, Centro Municipal de Educação Infantil São Francisco de Assis, Creche Emanuel, CIEI Areias e Centro Educacional Santo Antonio (CESA), localizadas em Camaçari, Dias d’Ávila, Simões Filho e Lauro de Freitas. O projeto, iniciada em 2002, contabiliza que, até agora, mais de 15 mil crianças de instituições filantrópicas ganharam kits de Natal.

“É mágico e emocionante observar os olhinhos das crianças quando ouvem o Papai Noel chamar os seus nomes para receber o presente. Nosso objetivo é contribuir com um pouco do nosso tempo e carinho para ajudar o próximo”, comemora a ergonomista do Complexo Industrial Ford Nordeste, Flávia Neves.

A campanha de solidariedade da Ford conta com a adesão de colaboradores voluntários, que doaram presentes e dedicaram seu tempo para beneficiar crianças atendidas por creches, casa de apoio a crianças com câncer ou moradoras de áreas de vulnerabilidade social. “A cada ano conseguimos mobilizar um número maior de pessoas para tornar melhor o Natal de muitas crianças. É muito gratificante ver o entusiasmo e engajamento dos nossos colaboradores em todas as unidades para ajudar a melhorar a vidas das pessoas nas comunidades onde estamos presentes”, afirmou a gerente de Comunicação Corporativa e Responsabilidade Social da Ford América do Sul, Roberta Madke.

