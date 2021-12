Comércio de Candeias é reaberto de forma gradual

O comércio de Candeias volta a funcionar nesta segunda-feira (22), de forma gradual. A prefeitura decidiu flexibilizar gradativamente a atuação do setor após reunião com a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Candeias e o Comitê de Enfrentamento de Combate à Covid-19. O decreto nº 064/2020 define que a reabertura será feita por meio de alternância de dias e horários das atividades comerciais e de serviços, para evitar o risco de aglomeração e permanência de pessoas.

O formato de abertura da primeira fase vai seguir o protocolo apresentado pela CDL, que divide em duas categorias: A e B. De segunda a sexta, o comércio ficará aberto das 8h às 17h, e, aos sábados, será até às 15h por causa do decreto do Toque de Recolher, valendo até o dia 30 de junho. A avaliação sobre a necessidade de permanência ou progressão deverá ocorrer, no máximo, a cada sete dias, de acordo com a gestão municipal.

Em todo o município, os estabelecimentos comerciais que vão reabrir nesta primeira fase devem obedecer às seguintes classificações e horários. O Grupo A (segunda, quarta e sexta) englobam o comércio de floricultura; cama, mesa e banho; artigos esportivos; artigo para escritório; utilidades do lar; calçados, bolsas e demais acessórios; tecidos; armarinhos e vestuário. Já o Grupo B (terça, quinta e sábado) refere-se às lojas de cosméticos, perfumarias, joalherias e bijuteria; eletrodomésticos; Informática; móveis; estúdio de revelação e impressão fotográfica; gráficas; papelaria e livrarias; colchões; artigos para festas; bombonieres e chocolates.

adblock ativo