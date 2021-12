Comer bem e barato na sofisticada Praia do Forte é possível; confira as sugestões

Um dos mais concorridos destinos do Litoral Norte da Bahia, Praia do Forte abre a série de matérias que o Portal Municípios começa a publicar a partir desta sexta-feira (12), semanalmente. O texto traz dicas de restaurantes onde o visitante poderá desfrutar de uma boa comida pagando um preço acessível.

Comer bem a um preço justo parece uma ideia surreal em se tratando da paradisíaca e internacional Praia do Forte. Quebrando o estigma de que a gastronomia do lugar é acessível somente para pessoas de alto poder aquisitivo, incluindo aí os turistas estrangeiros, o badalado vilarejo do Litoral Norte baiano, localizado no município de Mata de São João, oferece uma série de restaurantes com cardápios mais em conta, que agregam bom serviço, hospitalidade e, sobretudo, qualidade da comida que, geralmente, é preparada pelas mão de seus proprietários. É o caso do Point da Lu, um espaço simples e aconchegante, onde são servidos frutos do mar e comida caseira, a um preço diferenciado e de sabor que já caiu no gosto de visitantes de todas as partes do mundo.

Localizado na rua principal de Praia do Forte, o modesto Point da Lu é um dos restaurantes mais recomendados por turistas e visitantes locais que já provaram os pratos da dona do estabelecimento, dona Luedi Torres, 55 anos. A explicação, acredita a própria “Lu”, como é conhecida na vila, é o seu olhar cuidadoso no preparo dos pratos, mantendo a sua proposta de manter a rotatividade de clientes através do bom atendimento; da comida feita no capricho sob o seu comando; e dos preços acessíveis.

“Meu restaurante é simples e pequeno, só disponho de sete mesas, e não cobro valores exorbitantes pelo fato de estar sediado em Praia do Forte. Conquistei uma clientela fiel, que vai desde os nativos aos visitantes de Salvador, incluindo grandes empresários e artistas, como Margareth Menezes e Jau, bem como turistas estrangeiros, que já chegam com o nome do prato que deseja escrito em um pedaço de papel”, revela, orgulhosa, a proprietária, que abre o seu empreendimento diariamente, das 12h às 22h, cobrando um preço médio para as moquecas de R$ 68 (para duas pessoas) e R$ 170 a mariscada (para seis pessoas).

Aipim com camarão

O restaurante de Dona Luedy oferece um cardápio que vai desde o trivial, como carne de panela, às moquecas de camarão, siri catado, ostra, peixe e sururu, além de aratu, que é bastante procurada, talvez pelo fato de não ser tão facilmente encontrada em Praia do Forte. Mas o carro-chefe da cozinha é a moqueca de aipim com camarão, que é acompanhado de arroz, farofa e salada. “Herdei a receita de minha vó e adaptei. Comecei a fazer esse prato para comer com os meus funcionários, até que um dia uma amiga minha provou e achou um manjar dos deuses e disse que era para eu o incluísse no cardápio. Coloquei morrendo de vergonha, mas acabou virando o prato do meu cardápio com maior saída”, conta.

Outro sucesso da casa é o frango empanado à cubana, que sai às quintas-feiras. “Faço esse prato com o peito do frango e preparo um molho especial, à base de páprica, óleo de gergelim e shoyu. As pessoas adoram”, orgulha-se. Outras ofertas do cardápio do Point da Lu são yakissoba, sururu, legumes grelhados, peixe e ostra. O cliente tem as opções de pedir prato executivo, prato comercial ou prato feito.

Não importa se é baixa ou alta estação: o restaurante de Dona Luedy está sempre movimentado. Ela afirma que o “segredo” para dar certo é uma questão de bom senso, que aprendeu durante um curso no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). “Lá nos ensinaram que é muito importante, quando se abre um negócio, prestar a atenção nas necessidades da comunidade local e não só nos visitantes, que são sazonais. Temos que ter um olhar abrangente, por isto no verão ou no inverno meu restaurante está sempre movimentado”.

Guerreira

Há 16 anos, Dona Luedy veio da Ilha de Itaparica, onde morava, fazer uma rápida visita à Praia do Forte. Quando chegou na vila, se encantou e decidiu que era ali que queria ganhar a vida e, como a culinária sempre foi o seu forte, não deu outra. Começou vendendo espetinho de camarão na Praia do Lord. Depois, antes de abrir o Point da Lu, alugou um espaço onde só cabiam três mesas e tocou o negócio. “Quando vi que estava dando certo, resolvi montar um negócio um pouquinho maior e aqui estou, sempre otimista e acreditando que ajudar as pessoas é a nossa maior missão nesta vida”, diz, fazendo alusão ao câncer de mama que teve em 2007, aos 44 anos.

“Sou muito otimista, nada me derruba. Fiz 20 cirurgias e aqui estou forte e curada. É isto que passo para as mulheres acometidas da doença, mostrando-lhes que é possível vencer a batalha estando emocionalmente equilibrada e bem cuidada fisicamente“, enaltece Dona Luedy, mãe de um filho e avós de três netos.

Outras opções baratas em Praia do Forte

Sabor da Vila – Movidos pela paixão de elaborar pratos na cozinha, Zequinha e Rai resolveram, há 20 anos, montar um pequeno restaurante de 16 lugares e o batizou de Sabor da Vila. Atualmente, o estabelecimento tem capacidade para 180 pessoas, funcionando em três ambientes. O restaurante, especializado em frutos do mar, abre das 12h à meia-noite, diariamente. Rua das Alamedas, s/n – Centro.

Casa da Nati - Tradicional restaurante de comida caseira, instalado na rua principal da Praia do Forte, a Casa da Nati é um espaço gastronômico criado por uma nativa, que batizou com o seu nome o restaurante, atuando sempre à frente do preparo da comida que serve aos clientes. São receitas originais, na linha regional, e preparadas de maneira artesanal. Cardápio variado a quilo ou a la carte, com opções de moquecas, mariscada, arrumadinho, caranguejo e lambreta, entre outras. Alameda do Sol, nº 347.

Casa da Farinha – O espaço oferece tapioca feita de forma artesanal em um tacho grande em fogão a lenha, com variedade entre doces e salgados. Também vendem os pacotes de farinha para viagem. Alameda do Sol, s/n.

It´s Gastronomia - Pratos executivos de frango, carnes, peixes e hambúrguer vegano, acompanhados com arroz branco ou integral, feijão de caldo, com preços acessíveis. Rua da Felicidade, s/n.

Creperia do Totonho – O local oferece crepes de sabores variados, com opções doces e salgadas. Alameda Lua, s/n.

adblock ativo