Começa segunda etapa do Mutirão de Cirurgias de Catarata em Mata de São João

Tem início no dia 1º de dezembro a segunda etapa do Mutirão de Cirurgias de Catarata, no município de Mata de São João. A iniciativa é da prefeitura municipal, realizada por meio da Secretaria de Saúde, que oferta o transporte para levar os pacientes até a Clínica Oftalmo Diagnose, onde o procedimento é realizado, bem como conduz a volta do paciente à sua casa, após a intervenção ocular. O mutirão também oferece a revisão do estado do paciente.

Para participar da campanha, o paciente precisa ter acima de 55 anos de idade e deve possuir a indicação médica informando o diagnóstico de catarata. A solicitação da cirurgia é feita na policlínica da região, de onde sai, às 4h, o transporte que conduz os pacientes.

A primeira etapa do Mutirão de Cirurgias de Catarata aconteceu em 17 de novembro, quando 25 pacientes passaram pela triagem, sendo que 20 realizaram a cirurgia. Deste total, 14 pacientes passaram pela cirurgia nos dois olhos e seis só precisaram operar um olho.

