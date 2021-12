Colégios da PM ficam entre os dez mais pontuados no ENEM 2016

Dos dez primeiros colégios estaduais baianos mais pontuados no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2016, nove são da rede de ensino dos Colégios da Polícia Militar da Bahia (CPM). Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) para avaliar o desempenho por escola no ENEM, que é aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

Na lista dos CPM mais bem pontuados no ENEM 2016 estão as unidades de Vitória da Conquista (1º), Lobato (2º), Itabuna (3º), Dendezeiros (4º), Juazeiro (5º), Ribeira (6º), Teixeira de Freitas (7º), Jequié (8º) e Alagoinhas (10º). Os demais colégios da rede CPM de ensino também tiveram uma boa colocação como a 13ª posição do ranking estadual para o CPM Feira de Santana, seguida da 15ª para o Luiz Tarquínio, a 28ª no CPM Ilhéus e 66ª CPM/Candeias.

O coordenador da rede CPM de ensino, major Copérnico, afirma que estas colocações são atribuídas ao trabalho interdisciplinar, bem como à democratização do acesso aos colégios da PM. “É a consolidação de um trabalho de equipe realizado por vários profissionais competentes e comprometidos. É a coroação de uma proposta pedagógica ancorada no livre acesso (por sorteio público), que vem comprovando que é possível ter uma escola pública de qualidade sem exclusão social”, avalia o major, completando que a educação nas unidades é realizada “estabelecendo-se disciplina pedagógica e estímulos institucionais à perseverança nos estudos, visando a formação de cidadãos autônomos e críticos”.

A rede de ensino CPM conta com 13 unidades no Estado, sendo quatro em Salvador e nove no interior, com expectativa de implantar mais uma na capital baiana no ano de 2018, no bairro de Cajazeiras. Atualmente, 11.393 alunos estudam na rede do CPM em todo o Estado. Na capital baiana são 4.462 alunos.

