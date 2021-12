Colégio da Polícia Militar comemora 60 anos e homenageia 35 ex-alunos

Os 60 anos do Colégio da Polícia Militar (CPM), unidade Dendezeiros, foram comemorados nesta sexta-feira (10), em solenidade cívica-militar na Vila Policial Militar do Bonfim, em Salvador, onde está localizada a instituição da rede estadual de ensino. Durante o evento, foram homenageados 35 ex-alunos que se destacaram em suas atividades profissionais em âmbito nacional e internacional. Participaram estudantes, professores e gestores, além de autoridades militares e civis.

O comandante geral da Polícia Militar, coronel Anselmo Brandão, ex-aluno do Colégio da Polícia Militar, falou sobre o significado de uma trajetória de 60 anos da unidade de Dendezeiros. “É um marco na sua história, prestando relevantes serviços para a sociedade baiana, a partir de um modelo de ensino que envolve questões como retidão, disciplina, respeito e valorização do aluno. Somos referências, hoje, no Estado em termos de qualidade de ensino e, portanto, de aprovação em diversos concursos e no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio)”, declarou, revelando que, em breve, o CMP assinará um convênio com a União das Prefeituras da Bahia (UPB) para levar a a filosofia e o modelo pedagógico do CPM para as escolas municipais.

O secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, representando o governador Rui Costa, anunciou que o Governo do Estado, em 2018, fará a primeira experiência de inserir pelo menos um curso da Educação profissional nos Colégios da Polícia Militar. “Este é um momento importante tanto como cidadão, como representante de um órgão público, no qual tenho a responsabilidade de estimular, cada vez mais, a ampliação da oferta de ensino com qualidade, e é dentro deste princípio que pretendemos implantar esta nova iniciativa dos cursos profissionalizantes nos colégios da Polícia Militar, aumentando as oportunidades de formação para os estudantes”.

Premiação

A vitória de cinco alunas do CPM Dendezeiros, no Festival de Vídeos Digitais e Educação Matemática - um concurso nacional de vídeos estudantis, no qual a unidade foi a única escola da região Nordeste a ficar entre os 100 melhores vídeos - foi comemorada pelo secretário da Educação. “Este resultado é o grande exemplo do esforço coletivo, materializado de forma individual por cinco meninas, em uma demonstração clara de desempenho, que é resultado de um trabalho desenvolvido ao longo dos anos pelo Colégio da Polícia Militar. Como disse a cada uma das vencedoras, é uma honra para cada uma a premiação, mas é, também, uma honra para o CPM, para o Estado da Bahia e, principalmente para todo o corpo docente e todos aqueles que buscaram, ao longo dos anos, construir uma educação de qualidade, demonstrando que é possível fazer grandes transformações”.

Uma das vencedoras do festival de vídeos, a aluna Adriana Sapucaia, 16, 2º ano do Ensino Médio, falou da premiação e da importância do CPM em sua vida. “Não esperava que fôssemos tão longe quando a nossa professora de Matemática nos propôs escolher um tema da disciplina para fazermos o vídeo. Isto me mostra o quanto o colégio tem contribuído na formação de seus estudantes”, declarou a aluna.

Ex-alunos

O diretor do Colégio da Polícia Militar de Dendezeiros, tenente-coronel Nilton Machado, afirmou que são 60 anos de uma história exitosa, contribuindo com a sociedade. “De todas as obras que temos realizado no nosso colégio, acredito que a maior de todas é imprimir nos nossos estudantes o sentimento do pertencimento de uma escola que se pauta no respeito e no amor, primeiramente, aos seus pais. Além disso, temos ex-alunos que têm honrado os campos da Ciências, da Educação, da Segurança”.

É o caso do ex-aluno Fabrício Lemos, que se tornou um famoso chef de cozinha e diz trazido para a sua profissão os melhores ensinamentos que aprendeu no Colégio da Polícia Militar. “O CPM não é pai e nem mãe, mas forma grandes cidadãos. Tive a oportunidade de estudar aqui, tendo terminado em 1998. Ao concluir o Ensino Médio, fui morarmos nos EUA e pude colocar em prática, lá fora, tudo que aprendi no colégio, como disciplina, respeito, comprometimento, pensar sempre à frente e planejar a vida”, relatou o profissional, que acaba de ganhar como chef do ano pela Veja Gourmet Salvador.

