CLN faz operação especial na BA-099 no feriado de Corpus Christi

Uma operação especial para o feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (31), foi montado pela Concessionária Litoral Norte (CLN), responsável pela gestão da rodovia BA-099, que compreende a Estrada do Coco (a partir do km 7,7) e a Linha Verde. Em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a CLN estará de prontidão para garantir a fluidez do trânsito e a segurança com um guincho leve, um guincho pesado, três viaturas de inspeção, um caminhão pipa e duas ambulâncias, segundo informação do gerente de operações da concessionária, Daniel Ovalhe.

Os serviços da CLN, que serão realizados em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), poderão ser acionados pelo atendimento telefônico, através do 0800-071-3233 e, também, pelos telefones de emergência (call box), situados a cada 2 km, ao longo da Estrada do Coco (entre a Ponte do Rio Joanes e a Praia do Forte). É possível ainda acompanhar o tráfego da BA-099 em tempo real, assim como as condições climáticas, os valores das tarifas, entre outras informações, através do site da concessionária .

Ainda segundo Daniel, durante o feriadão, estima-se que os horários de maior circulação de veículos no sentido Linha Verde deverão ser das 8h às 13h, na quinta-feira, e das 10h às 14h, no sábado. Já no sentido Salvador, o pico deverá ser das 11h até às 19h de domingo.

Recomendações

Segundo dados da Concessionária Litoral Norte, no ano passado mais de 60% dos atendimentos na estrada foram realizados em decorrência de panes mecânica ou elétrica. Quase 50% dos acidentes no trecho operacional da empresa estão relacionados à desatenção na rodovia. A CLN recomenda que o motorista faça a manutenção preventiva do seu carro e que confira o estado de pneus (inclusive o reserva), cinto de segurança, faróis, luz de freio e pisca alerta. É recomendável também que sejam verificados óleo, amortecedores, extintor (que deve estar dentro da validade e sem o revestimento plástico), e se no carro há triângulo, macaco e chave de roda em condições de uso. A concessionária sugere, ainda, que o usuário tenha o dinheiro trocado, para agilizar o atendimento na praça de pedágio e lembra: se beber, não dirija.

De acordo com a portaria de n° 135/17 da Superintendência de Transportes da Bahia (SIT), é vedado o tráfego de veículos com capacidade de carga superior a seis toneladas nos fins de semana e feriados, no trecho da BA-099 do Rio Joanes (Km 7,5) até a divisa da Bahia com Sergipe. A CLN recomenda que os usuários respeitem as leis de trânsito e dirijam com responsabilidade para reduzir a possibilidade de acidentes.

