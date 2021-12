Clínica veterinária de faculdade em Lauro de Freitas retoma atendimentos

Publicado sábado, 17 de outubro de 2020 às 09:20 h | Atualizado em 17/10/2020, 09:23 | Autor: Da Redação ouvir

Os atendimentos serão realizados das 8h às 12h e das 13h30 até as 16h30, com agendamento prévio para evitar aglomerações no local. - Foto: Divulgação