Clínica em Lauro de Freitas promove festa junina

Quadrilhas, arrasta-pé, comidas típicas, atividades terapêuticas e oficinas ocupacionais foram algumas atrações da festa junina da Clínica Fênix, em Lauro de Freitas, realizada nesta quarta-feira (11), para os seus pacientes. Com a proposta de diversão e humanização, sem o uso de bebidas alcoólicas e drogas, dentro do processo de recuperação e desintoxicação dos pacientes, o evento teve como objetivo proporcionar a socialização, a integração, o lazer e a melhoria das condições emocionais e a autoestima dos participantes.

Tendo em vista a necessidade do convívio social, o psicólogo da instituição, Joaquim Moura, explicou que a ação focou em atividades que estimulam e contribuem para uma boa saúde mental e corporal. “Dentre os benefícios, está o fato de não excluir o indivíduo em tratamento das festividades, fazendo com que ele curta esse momento de forma saudável e consciente”.

A dependência química e alcoólica, destacou o psicólogo, é uma doença de difícil estagnação em convívio com a sociedade e tende a ter fazes aguda em datas comemorativas, como Carnaval, Natal e São João. Isto ocorre porque a euforia provocada pela sensação de festividades, o fato de se comemorar ou tentar esquecer situações, culminam em desejo exacerbado de consumo dos alteradores de humor (drogas ilícitas e lícitas). Joaquim Moura informa que “existe uma grande demanda de procura de internações nestes períodos, o que demonstra o aumento da preocupação dos familiares em zelar pela vida dos seus entes queridos”.

Segundo o Levantamento Nacional de Famílias dos Dependentes Químicos (LENAD Família), somente no Brasil, 28 milhões de pessoas têm algum familiar que enfrenta esse tipo de problema, enquanto cerca de 37 milhões de brasileiros são usuários de algum tipo de entorpecente. Para amenizar essa estatística, a Clínica Fênix possui o internamento prévio, com o objetivo de proporcionar o acompanhamento, a desintoxicação, conscientização e reabilitação do paciente, através de atividades lúdicas e recreativas, que proporcionam paz, bem-estar e conforto. Para o psicólogo, a prevenção ainda é a melhor forma do cuidado. “Precisamos ter uma atitude preventiva, evitando assim as consequências negativas que o transtorno mental e a dependência química podem trazer para o individuo e sua família”.

adblock ativo