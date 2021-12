CIVIL realiza evento sobre pavimentos intertravados no CIA

Arquitetos e urbanistas participam do evento “Pavimentos Intertravados: Um meio de humanizar as cidades”, promovida pela Civil Pré-Moldados, nesta sexta-feira (20), de 8h às 11h30, na sede da fábrica, no CIA Sul – Centro Industrial de Aratu. A ação contará com palestras dos arquitetos Antonio Caramelo e Lourenço Valladares e do gerente da unidade, o engenheiro Alessandro Carvalho. O objetivo do encontro é divulgar os conceitos, as principais vantagens e os dados técnicos dos produtos, com destaque para os pisos África e Permeável. Serão anfitriões o presidente do Grupo Civil, Eduardo Valente; o vice-presidente Rafael Valente; e o diretor da Civil Industrial, Wellington Santos.

