Cirurgia que acaba com “língua presa” em bebês é realizada em Lauro de Freitas

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) da Secretaria Municipal de Saúde de Lauro de Freitas, localizado no bairro de Itinga, está realizando cirurgia em bebês com o objetivo de acabar com um problema que pode prejudicar a fala e dificultar a amamentação: a língua presa. De acordo com os especialistas, o procedimento é simples, dura cerca de 15 minutos e o resultado é positivo.

A coordenadora geral de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde, Gabriela Borges, explica que o primeiro passo é fazer o diagnóstico. "Detectando que há a necessidade da cirurgia, é realizado o procedimento para que a língua possa ter a mobilidade e sua função correta. O ideal é que a análise seja feita logo após o nascimento e realizada a cirurgia o mais cedo possível porque, se for feita posteriormente, o procedimento se torna mais complicado. Quanto mais tarde for realizada a intervenção cirúrgica, maiores serão as sequelas e as cirurgias mais invasivas", alertou, completando que, se o teste for realizado no primeiro mês de vida do bebê, é possível detectar a língua presa e buscar tratamento precocemente.

Ainda segundo a gestora, quando a cirurgia é realizada em recém-nascido, o pós operatório é mais tranquilo, praticamente sem sangramento e dor. “É realizada anestesia tópica, com o auxílio da mãe ou do pai para segurar o bebê, posicionado instrumental adequado na língua para fazer a incisão (picote) e imediatamente o freio é “solto”. O profissional orienta que a mãe amamente o bebê logo após a cirurgia, quando já se torna visível a sucção estável”, disse.

No CEO são ofertados oito tipos de especialidades como diagnóstico bucal com ênfase na detecção do câncer de boca, periodontia especializada, cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, endodontia (tratamento de canal), atendimento a pessoas com necessidades especiais, odontopediatria, confecção e instalação de próteses dentárias e ortodontia dos maxilares. O serviço é ofertado também no terceiro turno, de segunda a sexta-feira, das 7h da manhã até as 21h.

Além do CEO, a Rede de Atenção em Saúde Bucal do município de Lauro de Freitas conta com 24 Equipes de Saúde Bucal (cirurgião-dentista e auxiliar de saúde bucal) que prestam atendimentos nas 15 Unidades de Saúde da Família e na Unidade Odontológica Móvel (UOM) que atende as áreas descobertas em saúde, realizando todos os procedimentos odontológicos ofertados pela Atenção Básica, de acordo com Gabriela Borges. “A população também encontra os serviços de saúde bucal de urgência e emergência 24h no Pronto Atendimento Nelson Barros, no Centro”, destacou.

