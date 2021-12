CIMATEC Industrial marca novo ciclo para Camaçari

Com Pedra Fundamental lançada em junho deste ano, em um terreno na região da Via Atlântica, a unidade do CIMATEC Industrial (Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia), em Camaçari, é considerada um marco para o desenvolvimento do município e fator de atração de mais investimentos. A priorização da mão de obra local, desde a fase de construção do empreendimento, é uma das preocupações da prefeitura e compromisso da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), respeitada pela empresa contratada, que vai gerar no pico da obra cerca de 200 empregos, entre diretos e terceirizados.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), Ricardo Alban, ressaltou que o empreendimento irá ampliar a atual infraestrutura do SENAI Cimatec, contribuindo para o desenvolvimento industrial da Bahia. “Este é um projeto de várias mãos, que vai somar para o desenvolvimento industrial e social do Estado. Aqui, teremos um vetor de crescimento de diversos setores industriais, como o de energias renováveis, automotivo e da indústria da saúde, por exemplo, e teremos condições de atrair novos empreendimentos para o Estado”, destacou.

O CIMATEC Industrial será implantado em cinco etapas em uma área total de quatro milhões de metros quadrados. A primeira, prevista para ser concluída em maio de 2018, será composta por 11 prédios distribuídos em uma área de 50 mil metros quadrados. No espaço, serão construídos, ainda, laboratórios de ponta e em escala real, a exemplo da Fábrica de Plantas Piloto, Laboratórios de Sistemas Construtivos, Conformação Mecânica e de Construção Naval.

Nas fases seguintes, serão instalados equipamentos e plantas pilotos de acordo com a demanda dos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em andamento, entre as já programadas estão áreas de segurança para testes e operações de risco e uma pista de testes para o setor automotivo, este último sendo parte da segunda etapa.

O complexo terá infraestrutura diferenciada no país para atender às necessidades dos segmentos de energia eólica, mecânica, naval e offshore, automotiva, elétrica, construção civil, química, petroquímica e biotecnologia, farmacêutica, celulose e papel e petróleo e gás.

O prefeito Antonio Elinaldo fez questão de agradecer ao governador Rui Costa, presente no lançamento da Pedra Fundamental, por ceder o local da nova unidade do CIMATEC, no antigo terreno da Jac Motors, e “pelo seu esforço de entender que, hoje, Camaçari tem um governo de credibilidade e de confiança” e falou sobre a importância do complexo para o município. “O CIMATEC Industrial vai dar suporte às empresas instaladas no município e será um instrumento transformador para a nossa cidade, contribuindo para o fortalecimento da nossa economia”, disse.

NOVA UNIDADE - Agregado ao CIMATEC, Camaçari também comemora a instalação da nova unidade do SENAI na cidade. O SENAI já atua em Camaçari, em um espaço cedido pela prefeitura, oferecendo cursos técnicos e de qualificação profissional. Entre 2014 e 2016, foram 35 mil matrículas realizadas, sendo que, destas, mais 8,3 mil gratuitas. A nova estrutura contará com 18 salas de aula e um galpão multiuso de 1000 metros quadrados, e capacidade para atender dois mil alunos por dia. Lá, serão oferecidos mais de dez cursos técnicos, além de soluções educacionais customizadas para as empresas.

Segundo o vice-presidente da FIEB, Josair Bastos, o novo SENAI será mais um elemento para o fomento da inovação e para a inserção de novas tecnologias para a indústria. “O município sedia um dos centros industriais mais importantes do país, por isso, os moradores precisam de cursos profissionalizantes de qualidade, que atendam a esta grande demanda das indústrias instaladas no Polo Industrial”, explicou. “A nova unidade em Camaçari vai expandir toda a metodologia educacional do SENAI, que trará o que há de mais atual, de melhor no mundo em estrutura e profissionais”, completou o diretor do SENAI-BA, Luís Breda Mascarenhas.

