Cidades da RMS terão toque de recolher a partir deste domingo

Camaçari, Candeias, Conde, Dias D’Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé e Simões Filho, municípios da Região Metropolitana de Salvador (RMS), irão adotar toque de recolher, a partir deste domingo (5). A medida, válida até o dia 12 de julho, implementada para o combate à proliferação do novo Coronavírus, está publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado (4).

De acordo com a determinação, fica estabelecida a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, no período das 18h às 5h. Também nesses municípios, entre 5h às 17h, somente está autorizado a funcionar os serviços essenciais, em especial as atividades relacionadas ao enfrentamento da pandemia, o transporte e o serviço de entrega de medicamentos e demais insumos necessários para a manutenção das atividades de Saúde, as obras em hospitais e a construção de unidades de saúde.

A decisão do toque de recolher e da manutenção do isolamento social nessas cidades foi tomada na última quinta-feira (2), quando prefeitos da RMS se reuniram com o secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas-Boas, e estabeleceram um protocolo único de ações, incluindo ao que se refere à retomada das atividades comerciais.

