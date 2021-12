Chefs dão início aos trabalhos do Festival Tempero no Forte

A 12ª edição do Festival Tempero no Forte começou nesta quinta-feira (30), na turística Praia do Forte. Com o tema Frutas Tropicais, o evento gastronômico prossegue até 10/12, oferecendo ao público a oportunidade de experimentar pratos curiosos, combinações cheias de possibilidades e caçarolas saborosas. A alquimia dos ingredientes dos chefs e cozinheiros é o grande desafio em cada um dos 30 restaurantes participantes, que estarão sob a curadoria a curadoria da chef Tereza Paim. Os organizadores estimam que o festival patrocinado pelo Governo do Estado atraia 20 mil pessoas.

Com vocação para a gastronomia, o charmoso vilarejo recebe cozinheiros experientes que irão apresentar ao público as suas criações. Um dos atrativos é o Jantar Tempero, que vai acontecer no sábado (2), no Restaurante à Sombra do Coqueiral, no Tivoli Ecoresort. A proposta é promover uma fusão culinária assinada a seis mãos pelo casal de chefs Bárbara Camargo e Victor Dimitrow, sócios do Peti Restaurante, em São Paulo, e por Fred Miranda, chef confeiteiro do Tivoli Ecoresort. A atração musical ficará por conta da cantora americana Michaela Harrison. O valor do jantar é de R$ 175 por pessoa, com harmonização a cargo da Adega Tio Sam.

