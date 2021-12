Chapada Cafeteria é inaugurada em Abrantes com show de Julio Caldas

Neste sábado (7), às 20h, a Chapada Cafeteria,em Abrantes, será inaugurada ao som do músico baiano Julio Caldas, que apresentará um show de blues, acompanhado do baterista Eric Dutra e do baixista Márcio Roque. O espaço, localizado no Km1 121 da Estrada do Coco (sentido Salvador), nasce com a proposta de se firmar como roteiro gastronômico e cultural do Litoral Norte da Bahia, tornando-se um abrigo permanente de arte, teatro, dança, música e comercialização de petiscos, bebidas e café produzido na Chapada Diamantina - conhecido internacionalmente pela qualidade e sabores especiais dos seus grãos.

Primeira atração cultural da casa, Julio Caldas é produtor e multi-instrumentista, dedicado aos instrumentos de corda, em especial guitarra, guitarra baiana, bandolim e viola caipira. É pesquisador dos instrumentos de cordas populares radicados no Brasil e atua há 20 anos no mercado musical. Já tocou com grandes nomes da música, como Pepeu Gomes, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Beth Carvalho, Armandinho e Aroldo Macedo. Produziu a Mostra de Guitarra Baiana, entre 2009 e 2019; o Circuito de Guitarra Baiana; e o Trio de Guitarra Baiana, além de álbuns de diversos artistas.

Julio Caldas possui seis CDs lançados: Pitecantropus Erectus, Café com Blues – Tipo Exportação, Julio Caldas Quarteto – Choro Rock, Viola de Arame, Julio Caldas & Choro Rock – Circuito Guitarra Baiana e Blues, Baiões e Psicodelia. Foi premiado com o Troféu Dodô e Osmar, indicado ao Troféu Caymmi e finalista do Festival de Música Educadora. Arranjou as músicas do álbum Abre Caminho, de Mariene de Castro, que ganhou o Prêmio TIM de Música. Foi diretor musical do álbum Lua Bonita, de Socorro Lira, vencedor do Prêmio de Música Brasileira, e do álbum Terreiros, de Roque Ferreira, também indicado ao mesmo prêmio.

adblock ativo