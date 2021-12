Cervejaria busca parcerias com empresas de Camaçari

Uma nova edição da Feira de Fornecedores da Cervejaria Ambev será realizada no dia 27/11, em Camaçari, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da economia na região a partir da oferta de oportunidades para todos os tipos de negócios. Empresas de diferentes perfis, tamanhos e segmentos, incluindo micro e pequenos empreendedores, estão convidadas a participar para conhecerem as políticas da Cervejaria Ambev e as oportunidades de parceria com a empresa. Os interessados deverão realizar o cadastro no site da cervejaria .

De acordo com a assessoria da Ambev, cerca de 550 novas empresas de diferentes perfis entraram para a base de fornecedores da cervejaria, durante eventos realizados este ano em outros Estados. “Os participantes receberam informações sobre a Política de Responsabilidade Global de Suprimentos da companhia, que aborda temas como respeito à jornada de trabalho, prevenção de acidentes, uso de equipamentos de proteção individual, combate à corrupção, gestão ambiental e tratamento de resíduos, que são princípios fundamentais para a atuação como parceiro da Cervejaria Ambev”.

