Cerca de dois mil escrituras de imóveis serão entregues em Mata de São João

As primeiras 35 famílias do Loteamento Beira Rio, em Imbassaí, Litoral de Mata de São João, receberam as escrituras definitivas dos seus imóveis. Os proprietários ganharam os documentos das mãos do prefeito Marcelo Oliveira, na sede Secretaria de Planejamento, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEPLAN). A ação faz parte da primeira etapa do programa Morar Legal, da Secretaria de Regularização Fundiária, que tem como meta entregar cerca dois mil títulos de propriedades no Litoral e na sede de Mata de São João, até 2020.

“Hoje fechamos um ciclo e fico muito feliz por isso. Temos o primeiro resultado, de fato, do Programa Morar Legal, que consiste na regularização fundiária de propriedades do nosso município”, comemora o prefeito Marcelo Oliveira, destacando que O Beira Rio “foi o primeiro loteamento que chegamos à reta final de um processo extremamente trabalhoso e juridicamente complexo”.

Ao entregar os documentos, o prefeito alertou os proprietários sobre a importância de construírem suas casas de forma legal. Que eles procurem a prefeitura para se informarem sobre todo o processo de alvará de construção. De acordo com o gestor, as experiências com as documentações dos imóveis do Beira Rio ajudam nas construções dos processos seguintes, a exemplo do Jardim Imbassaí e de Praia do Forte, que estão nos próximos focos para o Litoral.

Os 35 primeiros títulos têm caráter indenizatório. São de pessoas que tiveram terrenos desapropriados em Imbassaí, na época da urbanização do vilarejo e, que, para compensar, a prefeitura cedeu áreas no Loteamento Beira Rio. O título de posse completa o ciclo da contrapartida.

Para a Sede de Mata de São João, a estimativa da prefeitura é que mais de mil títulos de propriedades sejam entregues até o ano que vem. “Estamos andando com as regularizações de todas as áreas que estão sofrendo influência do programa Pacto de Aceleração do Crescimento 2 (PAC 2), do Governo Federal. São famílias de 12 bairros que serão beneficiadas pelo morar Legal”, detalha o prefeito.

