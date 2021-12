Centros Juvenis do interior do Estado apresentam experimentos no Virtual Educa

Mais de 20 atividades dos Centros Juvenis de Ciência e Cultura (CJCC) de Itabuna, Vitória da Conquista, Senhor do Bonfim, Barreiras e Salvador estão sendo apresentadas no XIX Encontro Internacional Virtual Educa, um dos maiores eventos mundiais sobre inovação e tecnologia aplicadas à Educação, que acontece até sexta-feira (9), no Centro Estadual de Educação Profissional, Formação e Eventos Isaías Alves (ICEIA), no bairro do Barbalho, na capital baiana.

Experimentos de robótica e o desenvolvimento de games e aprendizagens estão entre as inovações apresentadas pelos estudantes dos CJCC, que, no evento, têm um espaço próprio, onde também estão sendo realizados workshops, entre os quais “Camisas high tech e comic glasses”, do CJCC de Senhor do Bonfim; “Papo reto: desenvolvimento de games e aprendizagem”, do CJCC de Vitória da Conquista; “Papo reto: CSI - Ciência super investigativa”, do CJCC de Itabuna; e “Desenvolvimento de jogos com scratch e construct 2”, do CJCC de Barreiras.

Entre os projetos apresentados está o de criação de música a partir do computador, sob a coordenação do professor de Música do CJCC de Salvador, Alexandre Santana. “Trata-se de um projeto que nos dá a possibilidade de usarmos a plataforma do sistema Linux para compor música. Difundir esta experiência em um evento internacional, onde está circulando gente de várias partes do país e do mundo, é muito gratificante para nós, que apresentamos uma metodologia própria, aliando ciências e cultura”.

O estudante Geovani Oliveira, 17, do Colégio Estadual Elshaday, no município de Barreiras (862 km de Salvador), fala sobre a oportunidade de participar do Virtual Educa, por meio do CJCC de sua cidade, do qual é aluno nas oficinas de Cosplay, Teatro e Dança. “Para mim, como estudante, está sendo uma experiência fantástica, diferente de tudo que vivemos em sala de aula, na nossa cidade. Além de mostrarmos os nossos projetos, estamos tendo a chance de conhecer outros projetos, a exemplo da FECIBA (Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia), que trouxe uma infinidade de trabalhos (240 no total) surpreendentes, que acabam nos despertando para novos conhecimentos”.

O coordenador dos Centros Juvenis de Ciência e Cultura, Yuri Rubim, destaca a importância da participação dos CJCC no Virtual Educa. “Estamos aqui com uma programação própria, um espaço próprio, com a oportunidade de termos uma conversa mais aprofundada com os professores da rede estadual, dentro de um ambiente de interação. Temos feito uma série de inovação, aplicado metodologias interessantes e desenvolvido práticas pedagógicas que têm tido um resultado bacana e que agora estamos com esta possibilidade de intercâmbio que um evento como este proporciona. Além desse espaço, tivemos mais de dez projetos aprovados nas apresentações de grupos de trabalho do Virtual Educa e isto significa que os professores do CJCC estão compartilhando o nosso trabalho com outros circuitos, inclusive os mais acadêmicos”.

Centros Juvenis

O CJCC é uma iniciativa da Secretaria de Educação do Estado para promover a ampliação da jornada escolar e a diversificação do currículo dos estudantes, que participam das oficinas no turno oposto aos quais estão matriculados. Além das cinco unidades em funcionamento, já estão em fase de implantação três novas unidades, em Feira de Santana, Jequié e Irecê.

adblock ativo