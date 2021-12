Centro de Parto Normal de Mata de São João será inaugurado em novembro

Com previsão para ser entregue na primeira quinzena de novembro, o Centro de Parto Normal (CPN) de Mata de São João irá integrar uma rede de cuidados à mulher e ao bebê, no município. A secretaria de Saúde, Tatiane Rebouças, afirma que o investimento irá fortalecer as ações da gestão municipal na área materno-infantil da cidade, onde nascem 600 bebês por ano. “O Centro é vinculado ao Hospital Eurico Goulart de Freitas que já atua na filosofia de incentivar o parto normal e dentro das diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS). Será mais um apoio para realização de partos naturais”.

O prefeito Marcelo Oliveira fala sobre a importância da gestão municipal incentivar o parto natural, por garantir às mulheres uma recuperação mais tranquila e diminuir a probabilidade de contrair infecções. “Nossa preocupação é ofertar à população um equipamento que possibilitará o planejamento da gravidez e uma atenção mais humanizada na hora do nascimento. Isso envolve a forma como se atende a gestante, desde a entrada no CPN até o momento da alta com o bebê”, detalha o gestor.

adblock ativo