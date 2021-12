Centro de Atendimento ao Turista será construído em Imbassaí

Imbassaí, no município de Mata de São João, vai ganhar um Centro de Atendimento ao Turista (CAT), visando atrair o turismo de negócios. A licitação para a construção do empreendimento, estimada em R$ 2,6 milhões, foi publicada no Diário Oficial do Estado de quinta-feira (15). Com uma área de mais de mil metros quadrados, o CAT será construído pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA), na Costa dos Coqueiros, a 80 quilômetros de Salvador.

O centro vai oferecer espaço para convenções com capacidade de 600 lugares, receptivo para turistas, e salas para pequenas reuniões de negócios, dentre outros. "A iniciativa mostra que o governo estadual procura trabalhar e diversificar os projetos nas mais diferentes zonas turísticas da Bahia, valorizando cada região com seus respectivos potenciais", afirma o secretário do Turismo do Estado, Fausto Franco.

