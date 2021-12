Centro de Atenção Psicossocial e Unidade Básica de Saúde são inaugurados em Camaçari

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III) e a Unidade Básica de Saúde (UBS) Tipo II, em Camaçari, foram inaugurados nesta segunda-feira (2), pelo governador Rui Costa. Os equipamentos somam um investimento de R$ 4,6 milhões, realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Estado (SESAB).

“O Governo do Estado tem, aproximadamente, meio bilhão de reais investidos na cidade, com obras de esgotamento sanitário, abastecimento de água e nas áreas da educação e da saúde, a exemplo dessas duas unidades que entregamos hoje. Vamos continuar investindo em novas obras. Em janeiro, voltaremos para inaugurar mais uma Unidade Básica de Saúde”, declarou Rui, destacando os demais investimentos em saúde, como a reforma do Hospital Geral de Camaçari e a construção da UBS de Barra do Jacuípe.

Localizada no bairro Verdes Horizontes, a nova UBS prestará atendimento ambulatorial de atenção primária. Entre os serviços, estão consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica.

Já no novo CAPS, localizado no bairro PHOC I, serão tratados pacientes com transtornos mentais severos e persistentes, que terão acompanhamento clínico através de uma equipe multiprofissional e a reinserção social pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. A unidade também oferece acolhimento noturno.

Ainda em Camaçari, o governador assinou a ordem de serviço que autoriza a construção de três novas unidades escolares no município, nas localidades de Arembepe, Barra do Pojuca e Monte Gordo, com um investimento de R$ 6.267,143, aplicados através da Secretaria de Educação do Estado.

