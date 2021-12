Centro de Atenção Psicossocial de Madre de Deus é inaugurado

O município de Madre de Deus recebeu um reforço no atendimento público de pessoas com transtornos mentais graves, nesta segunda-feira (12), com a inauguração do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) tipo I, no bairro Cururupeba. A unidade, entregue pelo governador Rui Costa, contou com um investimento de mais de R$ 2,1 milhões, entre obras e equipamentos.

“O objetivo do governo em construir esse tipo de equipamento é ampliar o atendimento e dar atenção especial a pessoas que têm algum distúrbio mental, dando acolhimento, carinho e tratamento especializado. Por isso, outras unidades estão sendo construídas no Estado. A próxima a ser inaugurada será em Candeias”, disse o governador.

O secretário de Saúde (SESAB), Fábio Vilas Boas, reforçou a importância do CAPS. “É uma unidade de saúde destinada não ao tratamento do corpo, mas ao tratamento dos males da mente. Aqui são tratadas doenças como a ansiedade, a depressão e outros transtornos que precisam do acompanhamento de psicólogos e psiquiatras, no caso de haver necessidade de medicação. Aqui os pacientes vão poder contar com uma equipe completa para atender a essas necessidades”.

O CAPS é constituído por uma equipe multiprofissional e que atua com uma ótica interdisciplinar e realiza, prioritariamente, atendimento a pessoas (de todas as idades) com transtornos graves e persistentes. O atendimento também inclui pacientes com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial, sendo substitutivo ao modelo asilar. As unidades são instaladas em cidades e ou regiões com pelo menos 15 mil habitantes.

