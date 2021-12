Centro de Atenção Psicossocial de Dias D’Ávila é inaugurado

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e a Academia de Saúde de Dias D’Ávila serão inaugurados nesta segunda-feira (25), às 9h30, pelo governador Rui Costa. Também será entregue à população a obra de pavimentação da Rua Espírito Santo, que dá acesso ao CAPS.

O governador também assina a ordem de serviço para a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Dias D’Ávila e Mata de São João. Ainda na agenda, antes de retornar a Salvador, Rui visitará as obras de ampliação e reforma do Hospital Municipal de Dias D’Ávila e da Escola Municipal Altair da Costa Lima.

adblock ativo