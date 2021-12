Centro Administrativo de Camaçari recebe 20 mudas de espécies nativas

Em processo de requalificação, o Centro Administrativo de Camaçari (CAC) ganha nova roupagem com o plantio de 20 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica: dez unidades de Pau-Brasil, cinco de Sibipirunas e outros cinco de Ipês. A ação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (SEDUR) é parte da política ambiental no município. De acordo com a secretária Juliana Paes, a intenção é deixar a cidade mais verde. “A gestão do prefeito Elinaldo tem este compromisso de arborizar a cidade e transformá-la em um ambiente com um ar mais limpo e saudável para todos nós vivermos”, ressaltou. Várias localidades de Camaçari já receberam o plantio. Entre elas o bairro da Gleba C e os distritos de Lama Preta e Barra do Pojuca, além das avenidas Industrial Urbana e Luis Eduardo Magalhães.

