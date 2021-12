Celebração do Novembro da Consciência Negra se estende por todo o mês em Camaçari

Diversas atividades socioculturais vão marcar o Novembro da Consciência Negra no município de Camaçari. Com o tema “Eu me olho, eu me vejo. Esta cidade me pertence”, as comemorações do 20 de novembro começam nesta quarta-feira (1º), com abertura oficial às 14h, no Teatro Alberto Martins, onde serão homenageados os camaçarienses que contribuíram para o desenvolvimento da sociedade.

A programação do Novembro da Consciência Negra se estenderá por todo o mês e inclui atividades gratuitas e específicas do movimento negro de Camaçari. Entre as ações, oficinas de turbante, de berimbau, de capoeira, de tranças e tererê e de boneca Abayomi, além de exibição de filmes, missas, trilhas étnico-ecológicas, culinária de terreiro, roda de conversa, seminário, parada cultural e diálogo inter-religioso, dentre outros. As atividades serão distribuídas em diversos locais e equipamentos públicos da cidade, como o Quilombo de Cordoaria, o Terreiro Unzo N´Ganga Kuatelesa Ninza, a Cidade do Saber, os centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) Yolanda Pires, bem como igrejas, escola e associação de moradores.

O Novembro da Consciência Negra no município ocorre em parceria com movimentos sociais, como o Grupo de Ação e Assistência ao Quilombo de Cordoaria (GAAQC), a Associação dos Negros Evangélicos de Camaçari (ANEC), a Pastoral Afro, o Grupo Comunitário Desportivo Tancredo Neves (GDCON), o Grupo de Luta pelo Desenvolvimento Social (LUDESO), a Rede de Mulheres Negras do Estado da Bahia, o Solar PSI, a Rede de Turismo Étnico-afro de Camaçari, a Rede Empreendedora Refavela, e a UJS (União da Juventude Socialista).

A programação completa com datas, locais e horários das atividades estão disponíveis no link: https://arquivos.camacari.ba.gov.br/uploads/271017043317278213.pdf.

