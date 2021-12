Cavalgada Noturna entra para o calendário oficial de festejos de Dias D´Ávila

Evento voltado ao turismo rural e religioso, a tradicional Cavalgada Noturna, que acontece anualmente em Dias D’Ávila, passa a integrar o calendário oficial de festejos do município, com a aprovação da Lei nº 531/2017. A edição deste ano será no dia 3 de março, com uma programação que se inicia com a chegada dos cerca de 800 montadores - entre cavaleiros e amazonas -, vindos de todos os cantos do Estado. A cavalgada começa às 21h, rumo à Cidade Santa, onde o padre Paulo Avelino celebrará a primeira Missa do Vaqueiro, abençoando aos cavaleiros e todos os presentes.

Após a celebração, a cavalgada retorna para o bairro Nova Dias D’Ávila, onde acontecerão, em área aberta, shows de Thizio do Acordeom, Carlinhos Platt’s, Banda 100 Parea e Marcelo Batista. A expectativa de público é de seis mil pessoas e 70% do valor arrecadado será destinado à Casa de Amparo ao Idoso Irmã Doralice. Antes, no dia 24 de fevereiro, na Praça ACM, no centro de Dias D’Ávila, será realizada a eleição da rainha e da princesa da Cavalgada Noturna. No campo de futebol será montada uma estrutura com palco e barracas com petiscos e refrigerantes. Não serão cobrados ingressos para o acesso à festa e todos que têm montaria poderá participar.

