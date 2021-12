Catu terá nova sinalização de trânsito

As obras de implantação do projeto de sinalização vertical, horizontal e semafórica no município de Catu foram autorizadas, nesta terça-feira (14), pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (DETRAN-BA). A ação, que representa um investimento de mais de R$ 260 mil, visa melhorar as condições do tráfego no município. "Essas intervenções vão ter reflexos na circulação de veículos e redução de acidentes, além de contribuir para o trabalho dos agentes de fiscalização", destacou o diretor-geral do órgão, Lúcio Gomes.

Também nesta terça, o DETRAN promoveu uma palestra sobre a valorização da vida no trânsito para estudantes do curso de Medicina da Faculdade Estácio de Alagoinhas. "As reflexões geradas pela palestra contribuem para a formação dos alunos, que puderam se informar sobre as possibilidades de cada um para garantir a segurança viária ", disse o coordenador do curso, João Eduardo Pereira.

