Catadoras de materiais recicláveis da RMS realizam encontro

O II Encontro das Catadoras de Materiais Recicláveis da Região Metropolitana de Salvador (RMS) acontece nesta quinta-feira (25), a partir das 8h, na Cúria Bom Pastor, na Avenida Leovigildo Filgueiras, 270, no Garcia, em Salvador. Promovido pela Central das Cooperativas de Trabalho de Reciclagem da Bahia (CCRBA) e pelo Centro de Arte e Meio Ambiente (CAMA), o evento pretende discutir o papel das mulheres, especialmente as que atuam na atividade da catação em associações e cooperativas.

A presidenta da CCRBA, Michele Almeida, fala da importância do evento no sentido de pensar estratégias de sobrevivência. “Nós, mulheres negras, sempre fomos maioria nas associações/cooperativas de reciclagem e em todas as etapas, pois catamos, selecionamos e comercializamos. Levamos o pão para casa historicamente nesse universo, quando o então chamado trabalho formal nos negou oportunidades. Assim, adentramos na atividade e hoje estamos organizadas, cooperadas e unidas, cuidando do meio ambiente, que é a nossa primeira casa”.

O valor de encontros como este para a construção de ações de fortalecimento do trabalho das catadoras de materiais recicláveis foi enfatizado pela assessora técnica do CAMA, Ana Carine Nascimento. “As mulheres são protagonistas nessa atividade e, hoje, são associadas e/ou cooperadas. É preciso traçar estratégias, fortalecer as redes e evidenciar ainda mais o nosso papel”.

O encontro integra a agenda da sétima edição do “Julho das pretas”, programação que integra o mês da mulher negra latino-americana e caribenha, e conta com os apoios da Fundação Luterana de Diaconia (FLD) e do Fundo Socioambiental Casa.

