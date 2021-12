Castro Alves tem ruas revitalizadas

A revitalização do calçamento de diversas ruas do município de Castro Alves prosseguem nas proximidades da Praça Dionísio Cerqueira. Segundo dados oficiais, mais de R$ 100 mil foram investidos para nivelar as ruas e mais de 2.100 m² já têm melhores condições de trafegabilidade. “O trabalho está sendo realizado para que toda cidade seja contemplada. O programa de calçamento vai continuar e outras localidades serão beneficiadas”, garante o secretário de Infraestrutura, Caio Macieira. As obras, que já passaram pela Rua da Palha (que dá acesso às localidades do Sítio do Meio e Viração), seguindo pelas ruas da Boa Vista, Alerta e adjacências, é uma realização da Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Serviços Públicos.

