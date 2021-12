Castro Alves sedia I Feira da Cidadania

O município de Castro Alves recebe, nesta quinta-feira (5), a I Feira da Cidadania, que acontece na Praça Dionísio Cerqueira, das 8h às 16h, com oferta de diversos serviços de saúde, de assistência social e de saúde para a população. A Secretaria de Saúde, por exemplo, promoverá atendimento com testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites B e C, aferição de pressão arterial e glicemia.

Já o setor de Assistência Social da prefeitura municipal realizará a Ação Cidadã, com o atendimento para orientação sobre o Programa Bolsa Família; violação de direitos, violência contra a mulher, idosos, crianças e adolescentes e informações jurídicas, além da realização do evento “Sou pai responsável”, com a realização de exames de DNA para confirmação de paternidade, em uma unidade móvel, até a sexta (6).

Outro atrativo é a Feira de Empreendedorismo, promovida por estudantes de anos finais do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos(EJA), que movimentará a Feira da Cidadania com a exposição dos trabalhos desenvolvidos durante as aulas de empreendedorismo, novidade na matriz curricular 2019. Entre outras, participam as escolas Comvijol; CLEM, Zulmira Magalhães, Linneu Barreto, Alcebíades Rodrigues, Reinaldo Rosa, Clarice Dias, Eugênio Araújo, ACM, Nossa Senhora do Amparo e Dr. Rafael Jambeiro.

