Castro Alves registra aumento de atendimentos médicos

Ampliar o atendimento na área da Saúde com a entrega do posto satélite da Bela Vista e o posto do Candeal é uma das metas do governo municipal de Castro Alves que, no ano passado, entregou os equipamentos das localidades de Petim e Sítio do Meio. Entre consultas médicas, odontológicas, de Fisioterapia e de Enfermagem, o número de serviços prestados é superior a 200 mil atendimentos, de acordo com o secretário municipal de Saúde, Dércio Rebouças. Ainda segundo o gestor, a prefeitura está ampliando o atendimento médico e agindo em campanhas preventivas que trazem resultados notórios.

Na área de Clínica Geral foram realizadas, no ano passado, 40 mil consultas e cerca de 20 mil visitas a dentistas, além de mais de 80 mil atendimentos por técnicos de enfermagem e 65 mil consultas com enfermeiros, com mil atendimentos direcionados às mulheres grávidas. Por meio do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), a Secretaria de Saúde inovou com o projeto Peso da Saúde, promovendo aulas de Educação Física a mais de 200 pessoas.

Ainda conforme o gestor municipal, os serviços da rede municipal foram planejados para dar assistência básica e de emergência em um mesmo posto, levando diferentes especialidades a todos os postos de saúde da família da sede de Castro Alves à zona rural. “O ano passado foi importante para ampliarmos os serviços através da criação de novos postos e da reforma de antigas unidades. Levamos a diferentes localidades feiras da saúde, com equipes multidisciplinares que realizavam em dias de evento 150 atendimentos diversos”.

