Castro Alves recebe a primeira etapa do Campeonato Baiano de Ciciclismo

A primeira etapa do Campeonato Baiano de Ciclismo, modalidade circuito olímpico, acontece neste domingo (4), a partir das 8h, na pista municipal de ciclismo do município de Castro Alves. Participam da competição grandes atletas, entre os quais Kennedi Lago, nascido na terra do poeta Castro Alves. Os jovens que integram a seleção de ciclismo da cidade também participam da prova. Os vencedores desta etapa concorrem a mais de R$10 mil em prêmios. O evento esportivo é gratuito e aberto ao público.

