Castelo Garcia D’Ávila deverá ser revitalizado

A criação de um Museu de Arqueologia, com o intuito de fortalecer a história do local, e um espetáculo de mapeamento (som e luz) foram alguns projetos divulgados pela Secretaria de Cultura e Turismo de Mata de São João, em homenagem aos 80 anos de tombamento do Castelo Garcia D’Ávila (Casa da Torre), celebrados no último dia 12/5 pela Fundação Garcia D’Ávila, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e pela prefeitura municipal. Para o secretário de Cultura e Turismo, Alexandre Rossi, a comemoração do aniversário do monumento foi produtiva para o município. “Com certeza, esse encontro com o trade turístico renderá frutos para revitalizar um dos maiores edifícios do Brasil, onde aconteceu a miscigenação do povo brasileiro”, declarou.

