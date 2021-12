Casal é preso com armas e drogas em Lauro de Freitas

Um casal foi preso na manhã desta quarta-feira, 23, durante operação da Polícia Militar (PM-BA) no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), as equipes faziam um patrulhamento de rotina na Rua Abelardo Andréa, quando estranharam o comportamento da dupla que apresentou bastante nervosismo com a aproximação dos agentes. Eles chegaram a tentar fugir para uma residência, mas foram alcançados.

Com o casal, foram apreendidos revólver calibre 38, munições, uma balança, porções de maconha, cocaína, embalagens de armazenar drogas e anotações do tráfico.

A dupla foi apresentada na 27ª Delegacia Territorial (DT) da cidade.

adblock ativo