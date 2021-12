Casa da Cultura sedia curso de flores

Aprender a confeccionar flores de cores e modelos diversos é o propósito do curso que a Casa de Cultura de Mata de São João está oferecendo, sob a orientação do professor Michel Roden. Promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a ação tem como foco a fomentação da renda dos participantes – a maioria de mulheres –, mostrando que é possível viver do artesanato. Mais informações na Casa de Cultura, pelo telefone 3641-3317.

