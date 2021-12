Casa da Cultura de Mata de São João é reinaugurada

A Casa da Cultura de Mata de São João será reinaugurada nesta quinta-feira (5), a partir das 17h30. O evento, aberto ao público, contará com exposições de telas, de caretas e de imagens antigas do lugar; mostras de artesanato; declamação de poesias; e apresentações do Conservatório de Música. Reformado, o espaço volta a funcionar como um centro de fomento à cultura, onde a população poderá desenvolver suas habilidades artísticas.

Interditado desde maio deste ano, o equipamento público, que fica no centro da cidade, recebeu reparos na hidráulica e na elétrica; o telhado e o forro foram trocados; e as paredes ganharam uma nova pintura, com uma paleta de cores escolhida especialmente para a sua nova fase. Entre outras novidades estão a iluminação cênica, a nova climatização e a sinalização completa com totem, além de assentos mais modernos e confortáveis.

