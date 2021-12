Carros antigos serão expostos neste sábado no Boulevard Shopping Camaçari

O estacionamento do Boulevard Shopping Camaçari vai sediar, neste sábado, das 14h às 18h, o Chevette Clube da Bahia (CCB). O salão automotivo reunirá modelos de carro que fizeram sucesso nas décadas de 1970 e 1980, a exemplo do Chevrolet Chevette, do Marajó e do Chevy 500. A entrada é 1kg de alimento não perecível, que será doado a instituições carentes da cidade.

“Dentro dos seus quatro anos de existência, o Chevette Clube da Bahia vem reunindo os apaixonados pelo mundo dos antigos, com a realização de encontros quinzenais na capital e região metropolitana, sempre com a intenção de manter viva a essência do antigomobilismo, de ajudar ao próximo e de promover diversão em família”, destaca o representante do CCB, Nazareno Junior.

