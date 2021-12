Carnaval de Maragojipe contará com projetos de preservação da sua memória

Registrado desde 2009 como patrimônio imaterial, o Carnaval de Maragojipe vai contar, este ano, com duas iniciativas voltadas à preservação de sua memória. Com o apoio do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), autarquia vinculada à Secretaria de Cultura da Bahia (SECULT), serão desenvolvidos os projetos “Difusão e manutenção da cultura do Carnaval de Maragojipe”, realizado pela Associação dos Músicos, Mascarados e Bandas Musicais da Bahia (AMMA) e “Valorização e difusão dos grupos artísticos e culturais do Carnaval de Maragojipe”, proposto pelo Grupo Cultural Samba de Roda de Maragogó.

Os dois grupos realizarão diversas ações durante o Carnaval da cidade, que começa sábado (2) e prossegue até terça-feira (5). Entre as atividades, estão previstas apresentações de grupos musicais e de mascarados, além um cortejo com uma fobica (carro com alto-falante semelhante ao utilizado por Dodô e Osmar, em 1950). Os foliões também poderão desfrutar de uma oficina de máscaras e participar dos concursos de fantasias e mascarados.

Os registros da folia de Maragogipe apontam para o final do século XIX, paralelo aos tempos áureos do Carnaval da Bahia. A década de 20 do século seguinte foi marcada por inúmeros cordões memoráveis, inclusive de mulheres, pela pompa dos clubes carnavalescos e pelos concursos realizados pela Filarmônica Dois de Julho. Os maragojipanos ainda conservam a tradição das fantasias de mascarados, que saem às ruas, durante o carnaval, para promover a alegria e celebrar a vida de um modo irreverente.

