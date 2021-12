Caretas, blocos e bandas animam o Carnaval de Praia do Forte e Imbassaí

Começa, oficialmente, nesta sexta-feira (21), o Carnaval do Litoral de Mata de São João. Com uma rica programação cultural, alguns destinos da região, como Praia do Forte e Imbassaí, se consolidaram como uma opção divertida e tranquila para a folia baiana. Apresentação de shows musicais e a participação de blocos, fanfarras e as tradicionais caretas compõem a grade de atrações da folia.

Os visitantes e moradores terão atividades festivas de sexta a terça-feira (25). Na Praia do Forte, a abertura será às 16h, com o tradicional Festival Infantil de Caretas do Projeto Tamar. À 23h, começa o desfile do bloco As Quengas e a abertura das apresentações musicais do Coreto da Praça da Alegria, com o cantor Byrnne Show.

Ainda na programação da Praia do Forte, os destaques são os shows do Bailinho de Quinta, Ana Mametto, Marcelo Santos, Micro Trio Ivan Huol, Samba Butucada e Edno Sá, sempre a partir das 22h. Os blocos mais concorridos são As Tabaroas, Mortalhas, Casca de Jaca, PC Folia e Jegue Elétrico. De acordo com o Secretário de Cultura e Turismo de Mata de São João Ricardo Matense, “é um momento de total integração entre os moradores nativos e os visitantes, em um ambiente onde adultos, crianças e idosos são protagonistas”. Ele explica que o Carnaval do Litoral do município foi se moldando, naturalmente, para um público que busca praia, infraestrutura e diversão com tranqüilidade.

“Além das famílias, que se sentem muito seguras e saem muito felizes com as experiências vividas no nosso Carnaval, têm as pessoas que vêm curtir o Carnaval de Salvador alguns dias, mas preferem ter como base as nossas pousadas e os nossos Resorts”, explica Ricardo Matense.

Caretas – Principais atrações do Carnaval da Praia do Forte, as tradicionais caretas são representadas por homens e crianças que, durante os festejos, se espalham por toda a vila, levando alegria e cores pelas ruas do vilarejo. Durante os festejos carnavalescos, dezenas delas se espalham por toda vila, levando alegria e cores pelas ruas do vilarejo. Eles usam máscaras tenebrosas, confeccionadas de papel machê por eles mesmos, com indumentárias compostas de folhas, chocalhos, lonas e botas.

As Caretas surgiram nos tempos da escravidão, quando, na época de Carnaval, os senhores permitiam aos escravos se expressarem culturalmente. Era a oportunidade que tinham de cultuar seus deuses e divindades e, também, de assustar os filhos dos senhores de engenho, que residiam na Casa da Torre (Farol Garcia D'Ávila).

Imbassaí – Já o Carnaval de Imbassaí começa no sábado (22), na Praça dos Esportes, com Bailinho de Quinta, Savannah Lima e Banda Outdoor. Além de alguma das atrações que tocarão na Praia do Forte, a localidade terá também apresentações de Jonny, Pet Dauê e Axé Retrô. Serão três apresentações por noite, com início sempre às 20h. Imbassaí também terá blocos, com destaque para As Imbafoletes, Bicho do Mato, Cha Cha Kids, Bloco do Gasparzinho, Perereca de Batom e Tropicalindas, além de bailes particulares.

A programação festiva nos dois destinos acontece desta sexta a terça-feira.

adblock ativo