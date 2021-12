Caravana de Luz Cultural promove práticas integrativas em Lauro de Freitas

A Caravana de Luz Cultural chegou no bairro do Quingoma, em Lauro de Freitas, prossegue as suas atividades nesta quarta-feira (11), na comunidade da Escola Municipal do Quingoma. Trata-se de uma ação de práticas integrativas de responsabilidade social que congrega profissionais de várias áreas para prestarem atendimentos terapêuticos comunitários, como massagens, dinâmicas de grupo, rodas de conversa e musicoterapia para alunos, professores e funcionários da unidade escolar.

Nesta quarta, a Caravana atenderá os recicladores que trabalham e interagem no aterro ecológico. A terapeuta de reflexão podal e agente de Saúde do município, Marluce Marques, fala sobre a importância da participação e apoio da Secretaria de Municipal de Saúde (SESA) nas práticas integrativas. “Nos nossos atendimentos na comunidade já adotamos e realizamos algumas ações com apoio da gestão, que já está criando na SESA um departamento de Práticas Integrativas”.

O movimento foi criado em 1993 pelo professor e maestro Givanildo Amâncio, conhecido como maestro Gil. Ele explica que a prática integrativa é “quatro vezes mais eficaz” do que a Medicina ortodoxa. “É um tratamento não invasivo que só afeta a área que está sendo tratada, diminui pressão vascular, melhora a qualidade de vida e combate o estresse”, afirmou.

A Caravana Luz Cultural faz parte da pré-programação do Congresso Brasileiro de Terapia Comunitária e do Congresso Internacional de Terapia Comunitária, que serão realizados no Resort Stela Maris, de 12 a 15 (quinta a domingo). Os eventos visam debater a importância da força da coletividade.

Programação - Quarta, 12/9

10h - Roda de conversa e dinâmica de grupo para a melhoria dos recursos humanos e colaboração para ampliação do clima no ambiente trabalho dentro da Secretaria de Educação Municipal de Lauro de Freitas

À noite - abertura do 10º Congresso Brasileiro de Terapia Comunitária, realizado simultaneamente à sétima edição do Congresso Internacional de Terapia Comunitária. Serão apresentados os resultados fotográficos dos trabalhos comunitários desenvolvidos voluntariamente por meio da Caravana de Luz Cultural.

